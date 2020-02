Trigoria: seduta mattutina tra lavoro atletico e focus tattico. Zappacosta, Zaniolo e Diawara proseguono il percorso di recupero (FOTO)

Dopo la domenica di riposo concessa ai calciatori da Paulo Fonseca ed il suo staff, decisione mal digerita dall'ambiente giallorosso, la Roma torna ad allenarsi sui campi del 'Fulvio Bernardini' in vista della gara di sabato sera in trasferta contro l'Atalanta. La squadra si è ritrovata questa mattina intorno alle 11 sul campo C per un lavoro atletico durato circa 20 minuti dedicati a esercizi su scatti, cambi di direzione ed esercitazioni sulla rapidità prima di un lungo focus tattico. Gruppo quasi al completo con le solite indisponibilità di Zappacosta, Zaniolo e Diawara che hanno proseguito il proprio percorso di recupero.