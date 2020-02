Roma, la domenica di relax di giocatori e tecnico fa scaldare i tifosi

La Roma torna oggi, dopo 36 ore di riposo, a lavorare a Trigoria in vista della sfida contro l'Atalanta. E tra radio e social la tifoseria ha sfogato tutto il suo malcontento per la stagione giallorossa: ciò che più preoccupa i romanisti, scrive il quotidiano sportivo nella versione online, è l'aspetto mentale della squadra che sembra in balia degli eventi e delle sconfitte, senza preoccuparsi dell'umore popolare.

Ieri sono comparse foto di Mancini a pranzo a Fregene, Pellegrini a Ostia, Dzeko a Santa Severa, Villar in centro, Carles Perez in discoteca e Kalinic allo zoo. "Nessuno dice che dovevano restare in clausura - uno dei tanti commenti delle ultime ore - ma neanche ostentare così la loro serenità. E noi a starci male". E nel mirino delle critiche finisce anche Paulo Fonseca, ieri a Siena.

(gazzetta.it)

VAI ALL'ARTICOLO INTEGRALE