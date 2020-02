Trigoria: rifinitura tattica e lavoro sulle palle inattive in vista del Bologna

Mattinata di rifinitura a Trigoria per la Roma che si è allenata per l’ultima volta prima della sfida di domani sera contro il Bologna. La sessione, dopo il consueto riscaldamento, è stata incentrata prettamente su un lavoro tattico con supplemento sulle palle inattive. Mkhitaryan anche oggi si è allenato con il gruppo e verrà convocato, come annunciato anche dallo stesso Fonseca in conferenza stampa