Wesley: confermata la lesione muscolo tendinea del bicipite femorale destro. Out un mese

La Roma perde Wesley per un mese. Dopo l'infortunio rimediato nell'amichevole Brasile-Francia, l'esterno è rientrato a Roma e si è sottoposto questa mattina agli esami strumentali che hanno confermato la presenza di una lesione muscolo tendinea del bicipite femorale della coscia destra.

Una tegola per la Roma e per Gian Piero Gasperini, un altro lungo stop che si aggiunge, tra gli altri, a quello di Manu Koné. Il giocatore brasiliano, infatti, dovrà rimanere ai box per 4 settimane.

Il numero 43 salterà certamente le gare contro Inter, Pisa e Atalanta e Bologna e punta il match contro la Fiorentina (in programma nel weekend del 3 maggio).