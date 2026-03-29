Wesley rientra in serata: domani gli accertamenti per valutare l'infortunio

Arrivano aggiornamenti riguardanti Wesley. L'esterno brasiliano, impegnato con la propria selezione nazionale durante questa sosta, è atteso nella Capitale nella serata di oggi. Il rientro anticipato è finalizzato a valutare l'entità del problema riscontrato durante gli impegni internazionali. Il calciatore si sottoporrà nella giornata di domani a una prima serie di accertamenti strumentali. Lo staff medico giallorosso vuole fare chiarezza tempestivamente sulla situazione per stabilire l'eventuale percorso di recupero e capire quando il terzino potrà essere a disposizione di Gian Piero Gasperini e se dovrà dare forfait per il big match contro l'Inter, in programma domenica 5 aprile.

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