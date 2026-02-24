Trigoria, altra amichevole per la Roma: oggi test con il Montespaccato Calcio

Dopo un giorno di riposo concesso da Gian Piero Gasperini in seguito alla vittoria per 3-0 contro la Cremonese, la Roma tornerà ad allenarsi al 'Fulvio Bernardini' di Trigoria per iniziare la preparazione in vista dell'attesissimo scontro diretto con la Juventus (in programma l'1° marzo alle ore 20:45 allo Stadio Olimpico). Come accaduto il 18 febbraio con l'Atletico Lodigiani (test terminato 4-0 per i giallorossi con il gol di Koné, la doppietta di El Aynaoui e la rete di Della Rocca) , anche quest'oggi la squadra giallorossa disputerà un'amichevole a Trigoria e l'avversario sarà il Montespaccato Calcio. A rivelarlo è Riccardo Angelini nel corso della trasmissione dell'emittente radiofonica.

(Radio Manà Manà Sport)