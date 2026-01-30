Clicky

Trigoria: torna in gruppo Hermoso

30/01/2026 alle 13:41.
Buone notizie per Gian Piero Gasperini in vista del posticipo di lunedì sera contro l’Udinese. Secondo Filippo Biafora, Mario Hermoso ha confermato il suo rapido percorso di recupero: dopo i segnali positivi dei giorni scorsi, lo spagnolo ha svolto questa mattina l’intero allenamento con il gruppo a Trigoria. Il difensore ha smaltito la lesione muscolare che lo aveva tenuto ai box nelle ultime settimane e sarà regolarmente a disposizione per la trasferta del Bluenergy Stadium.