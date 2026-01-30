Trigoria: torna in gruppo Hermoso

Buone notizie per Gian Piero Gasperini in vista del posticipo di lunedì sera contro l’Udinese. Secondo Filippo Biafora, Mario Hermoso ha confermato il suo rapido percorso di recupero: dopo i segnali positivi dei giorni scorsi, lo spagnolo ha svolto questa mattina l’intero allenamento con il gruppo a Trigoria. Il difensore ha smaltito la lesione muscolare che lo aveva tenuto ai box nelle ultime settimane e sarà regolarmente a disposizione per la trasferta del Bluenergy Stadium.

Confermato il rapido recupero di Mario #Hermoso: stamattina lo spagnolo ha svolto l'allenamento con il gruppo e sarà a disposizione per la partita di lunedì#ASRoma @tempoweb https://t.co/SfT3HY6sOJ — Filippo Biafora (@Fil_Biafora) January 30, 2026



