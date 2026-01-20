Trigoria, domani alle 13:30 la conferenza di Gasperini in vista della sfida allo Stoccarda

I giallorossi si preparano alla sfida di Europa League. La Roma ha comunicato il programma ufficiale in vista della sfida contro lo Stoccarda. Domani, 21 gennaio, alle ore 13:30, si terrà la consueta conferenza stampa pre-partita. A rispondere alle domande dei giornalisti nella sala stampa del centro sportivo "Fulvio Bernardini" saranno il tecnico Gian Piero Gasperini e un calciatore della rosa, che non è stato ancora specificato.

Al termine dell'incontro con la stampa, i giornalisti avranno la possibilità di assistere ai primi minuti della seduta di rifinitura, che si svolgerà sul campo Testaccio a partire dalle ore 15:00.