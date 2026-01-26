Hermoso tenta il recupero lampo: segnali incoraggianti, lo spagnolo punta a essere a disposizione per Udinese-Roma

Gian Piero Gasperini spera nel recupero lampo di Mario Hermoso. Il difensore centrale spagnolo aveva accusato una lesione di secondo grado all'ileopsoas durante il match contro il Torino del 18 gennaio e sta provando a rendersi protagonista di un ritorno in tempi record. Il classe '95 sarebbe dovuto rimanere ai box per circa un mese ma - come rivelato dall'edizione odierna del quotidiano - arrivano segnali incoraggianti dal calciatore, il quale punta a essere a disposizione per Udinese-Roma di lunedì prossimo.

(Il Tempo)