Gasp sorride: "Ne usciamo più forti"

IL TEMPO (G. TURCHETTI) - Sconfitta evitata, ma Gasperini ha più di qualche rimpianto per le tante occasioni sprecate dalla Roma, soprattutto nella prima frazione di gioco. «Quando il Milan passa in vantaggio diventa difficile recuperarlo», ha affermato l'allenatore giallorosso ai microfoni di Dazn. «Perdere questa partita sarebbe stata una beffa. Se fossimo andati in vantaggio noi, avremmo avuto grandi possibilità di vincerla. Siamo stati bravi a non concedere al Milan delle ripartenze, ho una difesa straordinaria. Usciamo più forti da questa gara».

Il tecnico giallorosso ha confermato la fiducia in Ghilardi, che lo ha ripagato con una prestazione di alto livello: «Ha fatto bene sia con il Milan che con lo Stoccarda. È cresciuto in modo esponenziale rispetto ad inizio stagione, quando faceva qualche entrata fuori tempo. Siamo molto contenti della sua evoluzione».

Gasp è soddisfatto anche della prova di Malen: «È un giocatore straordinario nel ruolo di centravanti. Col passare del tempo, acquisirà sempre più resistenza. Anche contro una difesa forte come quella del Milan, si è creato occasioni importanti. Abbiamo fatto sicuramente un grande acquisto».

Da valutare le condizioni di Koné, uscito dopo un'ora per un problema al flessore della gamba destra. Segnali incoraggianti da Hermoso, che punta ad essere a disposizione per Udine.