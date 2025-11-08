Ferguson-Irlanda: domani la decisione, ma non filtra ottimismo. Il ct Hallgrimsson: "Evan si aspetta di essere convocato per Roma-Udinese"

C'è grande attenzione sul caso riguardante la convocazione di Evan Ferguson in nazionale. L'attaccante della Roma è ai box a causa del trauma distorsivo con interessamento capsulo-legamentoso della caviglia destra rimediato contro il Parma e ha saltato le ultime due partite, ma il commissario tecnico dell'Irlanda ha deciso comunque di convocarlo in vista delle gare decisive contro Portogallo e Ungheria per le qualificazioni al Mondiale del 2026. Come rivelato dall'edizione odierna del quotidiano , la decisione definitiva sulla partenza verrà presa direttamente dal giocatore nella giornata di domani ma ieri non filtrava grande ottimismo.

(Il Tempo)

A parlare delle condizioni fisiche di Evan Ferguson è Heimir Hallgrimsson, ct dell'Irlanda, in conferenza stampa: "È tornato ad allenarsi sul campo, sta recuperando da un colpo. Lo avremmo comunque convocato per valutarlo, magari per fargli giocare solo la seconda partita. È stato fondamentale per i nostri gol e per il nostro rendimento, lo chiameremo e lo valuteremo. Ma siamo positivi sul fatto che sarà pronto. Evan si aspetta di essere convocato per il match contro l'Udinese, ora sta pensando a questo. Noi vogliamo comunque averlo qui per valutarlo. Se non sarà a disposizione convocherò Johnny Kenny".