Ferguson corre e spera per l'Irlanda

IL TEMPO (F. BIAFORA) - Ferguson è tornato a correre sul campo e spera di poter rispondere alla chiamata dell'Irlanda. La nazionale guidata da Hallgrimsson se la vedrà con Portogallo ed Ungheria per cercare di raggiungere la qualificazione ai playoff per i Mondiali. E vorrebbe farlo avendo a disposizione il centravanti della Roma, che ha saltato le ultime due partite dopo il duro colpo alla caviglia subito contro il Parma.

Gli esami avevano evidenziato un trauma distorsivo con interessamento capsulo-legamentoso e tutto lasciava pensare ad un ritorno dopo la sosta. Ma l'importanza delle due sfide ha portato il ct a convocarlo, con la speranza «di farlo giocare solo per la seconda gara».

Una decisione definitiva, sulla partenza o meno, verrà presa direttamente domani dal giocatore. Anche se ieri non filtrava grande ottimismo.