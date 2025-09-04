Roma-Roma City: colloquio Pellegrini-Gasperini. Poi il 7 saluta Massara

04/09/2025 alle 14:15.
pellegrini-roma-roma-city

Test con il Roma City per i giallorossi di Gian Piero Gasperini durante la sosta per gli impegni delle Nazionali: a Trigoria l'amichevole è terminata 8-0 per la Roma e si è rivisto in campo anche Lorenzo Pellegrini, recuperato dopo l'infortunio. Come mostrano le immagini, poco dopo l'ora di gioco il 7 giallorosso esce dal campo e intrattiene un fitto confronto con il tecnico prima di rientrare in panchina. Poi Pellegrini si ferma a salutare anche il ds Massara.