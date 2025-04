Buone notizie nella seduta mattutina per Claudio Ranieri che ritrova Celik, oggi in gruppo con il resto dei compagni. Un ritorno particolarmente importante anche vista la squalifica di Saelemaekers per la prossima sfida contro la Juventus. L'emergenza, d'altronde, sulla corsia destra non è ancora finita: oltre a Saud infortunato, anche oggi risulta ancora out Devyne Rensch. Nulla di preoccupante invece per Dovbyk, che sarà a disposizione per domenica.