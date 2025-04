Ranieri annuncia: "Giovedì 17 aprile allenamento a porte aperte al Tre Fontane"

La Roma tornerà ad allenarsi a porte aperte e l'annuncio arriva direttamente da Claudio Ranieri: "Giovedì 17 aprile ci alleneremo al Tre Fontane - le parole dell'allenatore giallorosso nella conferenza stampa a due giorni dal big match contro la Juventus -. La presidenza ha voluto fortemente questo augurio e faremo lo stesso prima di Pasqua, come accaduto il 1° gennaio. L'allenamento sarà aperto ai bambini, che so che non vanno a scuola, e ai tifosi".

Lo stesso accadde anche il 1° gennaio, quando la squadra si allenò davanti ai tifosi per celebrare il nuovo anno. Inoltre fu anche l'occasione per caricare i ragazzi in vista del Derby contro la Lazio del 5 gennaio.