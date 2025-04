Conferenza stampa, RANIERI: "Celik recuperato, Rensch difficilmente sarà convocato. Giovedì 17 aprile allenamento a porte aperte al Tre Fontane" (VIDEO)

Domenica alle ore 20:45 la Roma affronterà la Juventus allo Stadio Olimpico nel big match della trentunesima giornata di Serie A. A due giorni dalla sfida Claudio Ranieri interverrà in conferenza stampa e l'appuntamento è alle 13 nella sala stampa del centro sportivo 'Fulvio Bernardini' di Trigoria. Come di consueto, LAROMA24.IT seguirà l'evento in diretta.

LIVE

"Giovedì 17 aprile ci alleneremo al Tre Fontane. La presidenza ha voluto fortemente questo saluto e faremo lo stesso prima di Pasqua, come accaduto precedentemente. L'allenamento sarà aperto ai bambini e ai tifosi".

Che Juventus si aspetta? Come stanno Celik e Rensch?

"La Juventus ha cambiato filosofia di gioco, sarà una squadra più verticale e determinata. Noi stiamo bene, Celik è recuperato e anche Rensch, ma lui non credo possa venire in panchina. Oggi ha fatto il primo allenamento con noi ma non ha fatto la partitella, non voglio rischiarlo".

(continua)