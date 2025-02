Domenica alle ore 12:30 la Roma tornerà in campo e affronterà senza il supporto di una parte dei propri tifosi (i residenti nel Lazio e nelle città di Udine e Pordenone) il Venezia di Eusebio Di Francesco nel match valido per la ventiquattresima giornata di Serie A. Domani alle ore 13 Claudio Ranieri interverrà in conferenza stampa direttamente dalla sala stampa del 'Fulvio Bernardini' di Trigoria per rispondere alle domande dei cronisti a due giorni dalla gara di campionato.