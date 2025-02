Venezia-Roma, ufficiale: trasferta vietata ai tifosi giallorossi residenti nel Lazio e nelle province di Udine e Pordenone (COMUNICATO)

Ora è ufficiale: il Prefetto di Venezia ha disposto il divieto di trasferta per i tifosi della Roma in vista della partita contro il Venezia, in programma domenica 9 febbraio alle ore 12:30 e valida per la ventiquattresima giornata di Serie A. Lo stop alla vendita dei biglietti riguarda tutti i sostenitori residenti nella regione Lazio e nelle città di Udine e Pordenone. Ecco il comunicato ufficiale: "La Prefettura di Venezia, su conforme determinazione del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive, condivisa in sede di Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, ha adottato il provvedimento di divieto di vendita dei tagliandi ai residenti della Regione Lazio per l’incontro di calcio di Serie A Venezia-Roma, che si disputerà presso lo Stadio “Penzo” il 9 febbraio.

Il divieto di vendita dei tagliandi per la medesima gara è stato esteso anche ai residenti nelle province di Udine e Pordenone".

(prefettura.interno.gov.it)

VAI AL COMUNICATO UFFICIALE