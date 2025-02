Venezia-Roma: proposto il divieto di trasferta dall'Osservatorio

L’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive, presieduto da Maurizio Improta, ha proposto il divieto di trasferta per i tifosi dell’Udinese a Napoli e della Roma a Venezia. La decisione è emersa dalla riunione svoltasi ieri al Viminale e riportata dall'agenzia di stampa.

Le indicazioni dell’Osservatorio verranno discusse oggi nel Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive, che le trasmetterà poi ai prefetti delle città coinvolte per l’emissione dei provvedimenti di divieto di vendita dei biglietti. Maurizio Improta ha chiarito il processo decisionale dietro queste misure: “La prima valutazione sugli incontri di calcio a rischio la facciamo noi in Osservatorio sulla base delle indicazioni che ci danno le questure”, ha spiegato all’AdnKronos. “Il comitato, che è un organo più ristretto, fa le valutazioni su come impostare il suggerimento ai prefetti perché poi alla fine non siamo noi tecnicamente a emettere il divieto. Il documento viene inviato ai prefetti e ai questori e poi i prefetti fanno le ordinanze di divieto di vendita”. La riunione del comitato è prevista per la tarda mattinata di oggi e, secondo Improta, “l’esito è quasi scontato”.

(adnkronos)