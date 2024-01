Dopo l'esonero di José Mourinho, annunciato in mattinata, inizia l'avventura di Daniele De Rossi sulla panchina della Roma. Il nuovo tecnico giallorosso, che nel pomeriggio ha diretto il primo allenamento a Trigoria, ha deciso di restare a dormire nel centro sportivo "Fulvio Bernardini" insieme a tutto il suo staff. La volontà è quella di programmare allenamenti e preparazione in vista della partita contro il Verona, prevista per sabato alle 18.00 allo Stadio Olimpico, senza perdere tempo.