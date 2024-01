Trigoria, il primo allenamento di De Rossi: discorso alla squadra, poi campo (FOTO)

L'avventura di Daniele De Rossi come nuovo allenatore della Roma inizia con l'abbraccio con alcuni giocatori - Pellegrini, Dybala, Lukaku, Bove ed El Shaarawy - e il primo allenamento a Trigoria. L'ex capitano giallorosso è da oggi il nuovo responsabile tecnico della prima squadra dopo l'esonero di José Mourinho, annunciato in mattinata. De Rossi, dopo un discorso alla squadra in palestra, ha diretto la sua prima seduta in campo. Gli scatti del lavoro odierno: