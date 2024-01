Trigoria, contestazione dei tifosi contro la proprietà: in via Laurentina spunta il cartellone "Friedkin out" (FOTO)

L'esonero di José Mourinho non è stato gradito da molti tifosi della Roma e la contestazione nei confronti della proprietà non accenna a placarsi. In via Laurentina, nei pressi del centro sportivo 'Fulvio Bernardini' di Trigoria, è spuntato infatti un maxi cartellone con la faccia di Dan Friedkin e l'hashtag "Friedkin out". Nella giornata di ieri, invece, i tifosi avevano diffuso dei volantini con la scritta "Friedkin maiale".