Trigoria: Mourinho è ancora dentro il centro sportivo, alcuni giocatori presenti per salutarlo. Risultati "inaccettabili" per la proprietà che non ha gradito la continua ricerca di attenuanti

Trigoria si è svegliata con l'annuncio da parte del club dell'esonero di José Mourinho. Il tecnico della Roma è stato allontanato dopo 20 partite di campionato in cui i giallorossi hanno raccolto 29 punti che valgono appena un 9° posto, una qualificazione ai playoff di Europa League in virtù del secondo posto nel girone iniziale e la recente eliminazione dai quarti di finale di Coppa Italia contro la Lazio.

11.20 - Come riporta Jacopo Aliprandi, all'esterno del centro sportivo ci sono diversi blindati della Polizia per controllare la situazione. Mourinho è ancora all'interno del 'Fulvio Bernardini' insieme al suo staff e alcuni giocatori, tra cui Mancini, sono presenti per salutare il tecnico.







Trigoria blindata, #Mourinho è ancora dentro il centro sportivo insieme al suo staff. Alcuni giocatori sono dentro e stanno salutando il tecnico, Mancini uno di questi. Allenamento spostato nel pomeriggio aspettando il via libera per #DeRossi.@CorSport #ASRoma pic.twitter.com/dSUwpGAden — Jacopo Aliprandi (@AliprandiJacopo) January 16, 2024

10.35 - José Mourinho non è più l'allenatore della Roma da questa mattina, quando Dan e Ryan Friedkin, personalmente, hanno convocato il portoghese prima della seduta d'allenamento per comunicargli la decisione dell'esonero. Una scelta ponderata, come fa sapere l'esperto di calciomercato, e non legata alla sconfitta di Milano ma all'andamento complessivo di questa stagione e in particolare dell'ultimo mese.

La società è convinta di essere ancora in tempo per invertire la rotta e non ha gradito la ricerca continua di attenuanti da parte dell’allenatore portoghese.

(gianlucadimarzio.com)

10.30 - Risultati ritenuti "inaccettabili": è questo il pensiero di Dan Friedkin, che ha preso la scelta di esonerare Mourinho come riporta Filippo Biafora su 'X'.