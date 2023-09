VIDEO - Trigoria: Lukaku e Dybala firmano autografi e scattano selfie con i tifosi presenti all'esterno del centro sportivo

Oggi pomeriggio la Roma si è allenata al centro sportivo 'Fulvio Bernardini' di Trigoria per iniziare la preparazione in vista del match di domenica contro il Frosinone, valido per la settima giornata di Serie A. All'esterno di Trigoria erano presenti alcuni tifosi giallorossi e al termine della seduta sono stati accontentati da Romelu Lukaku e Paulo Dybala, i quali hanno scattato selfie e firmato autografi. A riportarlo il giornalista di calciomercato.it Francesco Iucca.

?A Trigoria musi lunghissimi dopo la disfatta col #Genoa: a regalare gli unici sorrisi ai tifosi ci hanno pensato #Lukaku e #Dybala (tra gli ultimi a uscire), che si sono fermati per foto e autografi??@calciomercatoit #ASRoma #GenoaRoma pic.twitter.com/a0SXIKudof — Francesco Iucca (@francescoiucca) September 29, 2023