Trigoria: lunedì alle 11 la ripresa degli allenamenti

Nonostante la sconfitta subita in casa contro l'Inter per 0-2, José Mourinho, come annunciato da lui stesso nel postpartita, ha deciso di concedere alla squadra un giorno libero. La Roma, quindi, tornerà ad allenarsi al centro sportivo 'Fulvio Bernardini' di Trigoria lunedì alle ore 11 per iniziare a preparare la delicatissima sfida contro il Bayer Leverkusen, valida per l'andata della semifinale di Europa League e in programma giovedì 11 alle ore 21.