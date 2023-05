Roma-Inter, MOURINHO: "Dybala può giocare 10/15 minuti. Out Wijnaldum, Smalling ed El Shaarawy"

Alle ore 18 va in scena Roma-Inter, match valido per la trentaquattresima giornata di Serie A. Prima del calcio d'inizio José Mourinho ha rilasciato alcune dichiarazioni alla piattaforma streaming sull'importanza di questo big match. Ecco le sue parole.

MOURINHO A DAZN

Su cosa ha lavorato in questi giorni? Ha qualche certezza in più rispetto a mercoledì?

"Mercoledì abbiamo perso Celik con quel rosso. Abbiamo recuperato Matic, Belotti oggi farà uno sforzo per darci una mano importante. In una situazione limite, con la partita difficoltà, Dybala potrebbe giocare 10/15 minuti".

Wijnaldum?

"No. Neanche Smalling ed El Shaarawy. Sono in panchina perché vogliamo stare insieme, ma non hanno nessuna possibilità di giocare".

Affrontare l'Inter è sempre speciale?

"Lavoro molto sulla mia testa in questo senso. Oltre a ciò che si può provare per una squadra, io sono nato figlio di giocatore, sono invecchiato da allenatore, la mentalità è da ultra professionista. Io penso solo alla Roma".