Buone notizie per José Mourinho: Nicola Zalewski, out in Roma-Napoli a causa di un problema gastrointestinale accusato nella notta precedente alla partita, è pienamente ristabilito. Il calciatore polacco, infatti, tornerà a disposizione del tecnico portoghese già per l'allenamento di domani.

