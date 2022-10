Roma-Napoli: out Zalewski per problemi gastrointestinali

José Mourinho dovrà fare a meno di Nicola Zalewski. L'esterno giallorosso non prenderà parte a Roma-Napoli, sfida valida per l'undicesima giornata di campionato e in scena alle 20.45 allo Stadio Olimpico, a causa di un'indisposizione accusata durante la notte. Secondo quanto appreso, Zalewski è alle prese con problemi gastrointestinali.