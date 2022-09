Trigoria: martedì alle 10.30 la ripresa degli allenamenti

Con la sfida contro l'Atalanta, persa 1-0 per il gol di Scalvini, si apre la prima pausa di campionato della Roma. Il prossimo weekend, infatti, sarà dedicato all'ultimo test delle Nazionali prima dei Mondiali in Qatar. Per questo Mourinho e il suo staff hanno concesso un giorno di riposo alla squadra che tornerà a lavorare martedì con una seduta d'allenamento in programma alle 10.30.