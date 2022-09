ROMA-ATALANTA: le pagelle. ZANIOLO "Rock in Roma" 6,5 - SMALLING "Patentato" 6,5

LAROMA24.IT (Mirko Bussi) - Non è come sembra. Lo zero della Roma è perlopiù spiegato nell'incapacità realizzativa, l'atto supremo del calcio. Ma in tutto quello che è propiziatorio, oggi, la squadra di Mourinho supera le soglie stagionali, in rapporto anche all'avversario di fronte. L'uno dell'Atalanta, invece, è arrotondato estremamente in eccesso tutto ciò che produce la banda di Gasperini.

Zaniolo mette in scena il "rock in Roma", oltre la sufficienza ci sono anche Smalling e Ibanez mentre a Shomurodov ed Abraham restano i posti peggiori nella scala delle valutazioni.

RUI PATRICIO 6 - C'è solo un tiro. Ed è troppo spinoso per essere toccato.

MANCINI 6 - Gli tocca Ederson nella spartizione dei duelli difensivi. Sono più le ammaccature che lascia che quelle che riporta, alla fine. DAL 87' ZALEWSKI SV - Un pallone uno, ma luccicante, per Shomurodov.

SMALLING 6,5 - Quando Hojlund nasceva, lui era già in età di patentino. Una differenza di esperienze vissute che fa pesare in molti dibattiti.

IBANEZ 6,5 - Menù preferito: spazi aperti e duelli a corpo libero. Si ritaglia anche del tempo libero per sbirciare nel banchetto offensivo. Dovrà un favore ad Abraham per l'autogol sventato.

CELIK 6 - Cameriere di corsia che all'ultimo si presenta con una cloche con sotto un cross fumante che a Shomurodov cade dal piatto.

CRISTANTE 5,5 - Il ritardo nell'intralciare la preparazione al tiro di Scalvini grava sulla valutazione che altrimenti avrebbe contorni sufficienti.

MATIC 5,5 - Staccato di corsa dalla corrente dov'era stato messo in carica dopo l'utilizzo continuo, gioca a risparmio energetico. DAL 67' BELOTTI 6,5 - Entra quando la partita si fa corrida e tra sponde, rincorse e rimbalzi catturati risulta vantaggioso.

SPINAZZOLA 5,5 - La domanda di qualità nell'ultimo settore di campo non riceve suoi contributi percettibili.

ZANIOLO 6,5 - Rock in Roma. Alza i decibel, porta gli strumenti all'esaurimento, spacca qualche basso sfiorando il concetto di confusione che però risolve, il più delle volte, nel senso ultimo della sua missione: squilibrare l'organizzazione difensiva avversaria. Ed è quello che ci riesce meglio di tutti.

PELLEGRINI 6 - C'è la sua ricetta nel pallone confezionato per Abraham nel più ghiotto pasto offensivo preparato dalla Roma. Il resto è comunque commestibile ma rintracciabile anche nella grande distribuzione.

ABRAHAM 5,5 - In una squadra che finisce a zero una partita ben condotta è inevitabile che gli occhi vadano a incontrarsi sull'attaccante di turno. Specialmente quando due volte può guardare da vicino l'obiettivo. Per lui testimonierà Ibanez, salvato dall'autogol. DAL 79' SHOMURODOV 5 - Entra nella disperata ricerca di un gol. Che lui aggrava, più che risolvere.

MOURINHO 6 - Tolta la fuliggine del risultato, restano le ampie porzioni di gara vissute dalla Roma a ritmi, per smarcamenti e vivacità di sviluppi, decisamente sopra la media stagionale che hanno frustrato l'Atalanta, attuale prima in classifica. A memoria futura.

@MirkoBussi