Spinazzola: chiusa la fase di fisioterapia. Il laterale continuerà a lavorare in palestra

Dopo gli scatti che lo hanno immortalato nel corso del suo lavoro in palestra - con tanto di chiacchierata con Josè Mourinho -, nella giornata di ieri, emergono ulteriori dettagli sul percorso di recupero di Leonardo Spinazzola. Secondo quanto riferisce su Twitter Jacopo Aliprandi de Il Corriere dello Sport, il laterale della Roma ha ultimato la fase di fisioterapia e continuerà a lavorare in palestra per risolvere del tutto il problema al tendine d'Achille.

#Spinazzola ha lasciato la fisioterapia ed è tornato a lavorare in palestra. Passo avanti inportante per il recupero al tendine d’Achille. Step by step verso la guarigione, il ragazzo è un professionista esemplare. #ASRoma pic.twitter.com/2NNMnAYaLq — Jacopo Aliprandi (@AliprandiJacopo) September 18, 2021