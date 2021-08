Trigoria, domani la ripresa: allenamento alle 17. Primo con la squadra per Vina

La Roma dopo la fine del ritiro in Portogallo, culminato con l'amichevole di sabato sera contro il Betis, tornerà in campo a Trigoria nella giornata di domani. José Mourinho aveva concesso due giorni di riposo alla squadra e ha previsto per domani pomeriggio alle 17 la ripresa delle attività al centro sportivo Fulvio Bernardini in vista della prima gara ufficiale della stagione prevista il 19 agosto. Quello di domani sarà il primo allenamento con il gruppo per Matias Vina, che inizierà a lavorare con il resto del gruppo dopo che oggi si era presentato a Trigoria per svolgere un allenamento e recuperare il prima possibile la forma fisica.

