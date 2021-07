FOTO - Primo allenamento di Rui Patricio a Trigoria

Primo giorno di scuola per il primo acquisto della Roma in questo calciomercato: si tratta di Rui Patricio, che nel pomeriggio è sceso sui campi del 'Fulvio Bernardini' di Trigoria per dare inizio alla sua avventura nella capitale. A pubblicare le immagini dell'estremo difensore - che ha rinunciato a parte delle vacanze cui aveva diritto dopo l'impegno ad Euro 2020 -, impegnato nei primi esercizi della stagione, è proprio il club giallorosso attraverso i propri canali social.