Dopo l'amichevole in programma oggi contro la Ternana a Trigoria, la Roma tornerà ad allenarsi domani pomeriggio con una novità: il nuovo portiere giallorosso Rui Patricio inizierà domani il lavoro con la squadra, come fa sapere l'edizione odierna del quotidiano. Il portoghese ha rinunciato ad una parte delle vacanze e sarà a disposizione di José Mourinho prima della partenza per il Portogallo per la seconda parte del ritiro giallorosso.

(Il Tempo)