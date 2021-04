VIDEO - Sorrisi a Trigoria verso Ajax-Roma. Cristante a Spinazzola: "Dai leone, il primo contrasto in 8 mesi..."

Tra lavoro e sorrisi la Roma ultima i preparativi in vista della sfida con l'Ajax, primo atto dei quarti di finale di Europa League in programma domani sera ad Amsterdam. Nell'allenamento di rifinitura andato in scena in mattinata a Trigoria, Bryan Cristante è stato particolarmente loquace scherzando con Leonardo Spinazzola. "Dai leone, sei stato bravissimo. Il primo contrasto in 8 mesi...", ha detto il centrocampista durante il consueto torello.