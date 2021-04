Trigoria: ancora individuale per Smalling e Mkhitaryan. Karsdorp svolge lavoro specifico

Seduta di rifinitura per la Roma alla vigilia della sfida con l'Ajax. Al termine dell'allenamento la truppa giallorossa volerà ad Amsterdam dove si terrà, nel tardo pomeriggio, la conferenza di Paulo Fonseca insieme a Gianluca Mancini. La seduta d'allenamento è stata anticipata da una sessione in sala video, Smalling e Mkhitaryan non si stanno allenando insieme al gruppo continuando nel loro percorso individuale che, a questo punto, li rende indisponibili per la gara di domani. Alla squadra sono aggregati anche i due Primavera Ciervo e Milanese.

Lavoro personalizzato anche per Kumbulla, El Shaarawy e Zaniolo. Allenamento specifico anche per Karsdorp, che sarà squalificato nell'andata dei quarti di finale di Europa League.