FOTO - Verso il Bologna col sorriso: Mkhitaryan torna in gruppo

Dopo la vittoria in casa dell'Ajax nell'andata dei quarti di finale di Europa League, la Roma si avvicina col sorriso alla sfida contro il Bologna. Al "Fulvio Bernardini" di Trigoria i giallorossi si sono allenati in mattinata: dopo la prima mezz'ora in sala video, la seduta è stata incentrata sul lavoro atletico-tattico. Buone notizie per Fonseca: Mkhitaryan è tornato in gruppo. Gli scatti della seduta di rifinitura: