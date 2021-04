Secondo giorno di lavoro a Trigoria in vista dell'andata dei quarti di finale di Europa League contro l'Ajax, in programma giovedì sera ad Amsterdam. Brutte notizie per Fonseca che perde Stephan El Shaarawy: il 'Faraone' ha riportato una lesione al flessore destro e sarà valutato giorno per giorno.

Oltre ad El Shaarawy, hanno lavorato individualmente anche Kumbulla, Mkhitaryan, Smalling e Zaniolo. Gli scatti della seduta odierna al "Fulvio Bernardini":