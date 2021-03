Vigilia di Europa League per la Roma che questa mattina si è ritrovata a Trigoria per l'allenamento di rifinitura. La seduta è stata anticipata da una sessione video per studiare al meglio lo Shakhtar, nel frattempo volato a Roma in mattinata. E Fonseca, oltre a Ibanez già rientrato parzialmente in gruppo ieri, ha ritrovato Edin Dzeko, tornato ad allenarsi con la squadra.

Alle 14, il tecnico portoghese interverrà in conferenza stampa.