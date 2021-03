Shakhtar Donetsk: squadra in viaggio per Roma (FOTO)

Alla vigilia della sfida contro la Roma, valida per gli ottavi di finale d'andata di Europa League, lo Shakhtar Donetsk parte alla volta della capitale. Partenza in aereo alle 9, mentre nel pomeriggio Luis Castro interverrà in conferenza stampa insieme ad Ismaily prima di condurre la rifinitura all'Olimpico. Di seguito gli scatti della partenza della partenza dall'Ucraina.