La Roma continua ad allenarsi a Trigoria in vista della ripresa del campionato dopo la sosta per le Nazionali: sabato alle 15.00 è in programma la trasferta in casa del Sassuolo. Al "Fulvio Bernardini" Diawara e Reynolds sono tornati a disposizione di Fonseca dopo gli impegni con le rispettive Nazionali.

Smalling, Veretout, Mkhitaryan e Zaniolo hanno lavorato individualmente, mentre Cristante e Kumbulla hanno svolto terapie e lavoro personalizzato. Gli scatti della seduta odierna: