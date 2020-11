FOTO - Trigoria: comincia la settimana di Roma-Parma

Comincia la settimana che porterà a Roma-Parma, in programma allo Stadio Olimpico domenica alle 15. In attesa di sapere quando potrà disporre nuovamente di Edin Dzeko, Paulo Fonseca torna a condurre gli allenamenti al 'Fulvio Bernardini'. Lavoro individuale per Carles Perez e Leonardo Spinazzola, le cui condizioni comunque non preoccupano. Di seguito gli scatti relativi alla sessione odierna: