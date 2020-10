VIDEO - Smalling: "Avevo voglia di rivivere le soddisfazioni e le gioie provate la scorsa stagione con questi compagni e questo mister"

"Seconda" presentazione per Chris Smalling alla Roma. L'inglese è intervenuto oggi in conferenza stampa, insieme a Borja Mayoral, dopo essere tornato nella Capitale al termine di un'estenuante trattativa. "Avevo voglia di rivivere le soddisfazioni e le gioie provate la scorsa stagione con questi compagni e questo mister. Poi c'è anche la vita fuori dal calcio, è un pacchetto completo", ha spiegato il difensore che ha anche aggiunto : "I Friedkin ci fanno sentire uniti e compatti come squadra, una vera e propria famiglia".