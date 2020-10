Conferenza stampa, FIENGA: "Mayoral e Smalling sono due colonne del progetto Roma"

Dopo Pedro e Kumbulla, spazio a Borja Mayoral e Chris Smalling a parlare in conferenza stampa. Per l'inglese si tratta di un ritorno alla Roma dopo il prestito della scorsa stagione e un'estenuante trattativa con il Manchester United, mentre lo spagnolo è arrivato dal Real Madrid per rinforzare l'attacco. Al loro fianco il CEO Guido Fienga.

Introduce Fienga: "Oggi sono particolarmente orgoglioso di presentare insieme, in una formula strana ma che ha un significato, Chris e Borja. Provengono da due dei più grandi club del mondo e hanno scelto la Roma, ci tengo a sottolineare. Per Chris si conoscono i dettagli e la sofferenza dell'operazione. La scelta di venire qui è stata di Borja, che aveva un'alternativa importante che era di rimanere al Real, la sua culla d'origine, che aveva tanto insistito con lui per trattenerlo. Chris è stato per tanto tempo una colonna del Manchester, che voleva assolutamente restasse con loro. Sono due grandi calciatori e due bravi ragazzi, speriamo che ci aiuteranno a vincere. Sono motivati a stare qui alla Roma, a sceglierla per poter centrare che assicuro sono sempre molto ambiziosi. Sono particolarmente contento, ma soprattuto di avere entrambi come colonna del nostro progetto e sono due dei ragazzi più interessanti che abbiamo".