Trigoria: seduta mattutina tra palestra e campo. Individuale per Karsdorp (FOTO)

La Roma ha ripreso la preparazione in campo in vista della gara di domenica contro il Benevento. Fonseca non può avere a disposizione i vari Nazionali oltre a Diawara, che stamattina ha avuto il secondo responso dal tampone che ne ha confermato la positività.

Alle 11 la squadra è scesa in campo per una sessione d'allenamento iniziata in palestra e proseguita sul terreno di gioco C di Trigoria. Rapidità, velocità e parte tattica, questi i tratti salienti dell'allenamento. Rick Karsdorp continua a lavorare individualmente dopo il problema muscolare accusato durante la prima giornata di campionato contro il Verona.