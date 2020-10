Trigoria, negativi tutti i tamponi eccetto quello di Diawara. Squadra in campo alle 11

La Roma si prepara a scendere in campo questa mattina alle 11 per riprendere gli allenamenti agli ordini di mister Fonseca, per preparare la gara di domenica sera alle 20:45 contro il Benevento. Negativi tutti i tamponi effettuati nella giornata di ieri per il gruppo squadra, escluso quello di Diawara risultato positivo dopo esser tornato dal ritiro della propria Nazionale. Il tecnico portoghese potrà quindi contare su tutta la propria rosa per preparare al meglio la gara della quarta giornata in cui la Roma cercherà di portare a casa i tre punti, in modo da arrivare al meglio in vista della prima partita di Europa League contro lo Young Boys in programma giovedì.