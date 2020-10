FOTO - Trigoria, Roma al lavoro senza i nazionali: parte atletica e partitella

In attesa del 18 ottobre, giorno in cui tornerà in campo contro il Benevento all'Olimpico dopo la sosta per le Nazionali, la Roma prosegue gli allenamenti al "Fulvio Bernardini" di Trigoria: palestra, parte atletica e partitella il programma odierno. Gli scatti della seduta mattutina agli ordini di Fonseca: