Trigoria: palestra, lavoro atletico e partitella

Prosegue il lavoro della Roma senza i nazionali: il prossimo appuntamento in calendario, dopo la sosta, è la gara di campionato contro il Benevento in programma il 18 ottobre all'Olimpico. Questa mattina la squadra, dopo aver iniziato la seduta in palestra, si è spostata sul campo B per svolgere la parte atletica. A seguire esercizi sulla velocità e sul fondo, prima di concludere l'allenamento con un torello e una partitella da quattro tempi.

Villar e Veretout i capitani delle due formazioni: a trionfare è stata la squadra guidata dal centrocampista spagnolo. In squadra con Villar presenti Pau Lopez, Fazio, Pedro, Perez e Borja Mayoral. Schierati con Veretout, invece, Mirante, Ibanez, Jesus, Smalling, Santon e Peres. Il team del francese ha poi scontato una penitenza: i vincitori tiravano dal limite dell'area di rigore verso gli sconfitti schierati sulla linea di porta.