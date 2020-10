FOTO - Trigoria, prima seduta in vista del CSKA Sofia: parte del lavoro in gruppo per Smalling

Dopo il 3-3 a San Siro contro il Milan, la Roma si è allenata in mattinata al "Fulvio Bernardini" di Trigoria: all'orizzonte c'è l'Europa League, con il CSKA Sofia atteso giovedì all'Olimpico. Chris Smalling, out nelle ultime gare per una distorsione al ginocchio, ha svolto parte del lavoro in gruppo, mentre è previsto tra domani e dopodomani il rientro di Carles Perez, assente ieri per una tonsillite. Gli scatti della seduta odierna: