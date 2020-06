FOTO - Trigoria: la squadra scende in campo per il primo allenamento settimanale

Nuovo allenamento per la Roma di Paulo Fonseca, dopo il giorno di riposo concesso ieri dall'allenatore. In attesa dell'ufficializzazione delle nuove date per la conclusione della Serie A, torna in gruppo Diego Perotti, mentre proseguono le sessioni individuali per Pau Lopez e Zaniolo. Di seguito gli scatti relativi alla sessione d'allenamento odierna.